S koprske Policijske uprave so sporočili, da so bili nekaj minut pred 6. uro obveščeni o hujši prometni nesreči na primorski avtocesti po Postojni v smeri proti Senožečam. Po prvih podatkih so bili v nesreči udeleženi dve tovorni vozili, osebni avto in minibus. Ena oseba je na kraju umrla, več je poškodovanih. Prvo tovorno vozilo naj bi se ustavilo zaradi okvare, zatem je šlo za nalet več vozil. Vs ...