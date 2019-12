Zamotila trgovko in ukradla več kot tisoč evrov Primorske novice Policiste so včeraj ob 22.06 obvestili o drzni tatvini v večji trgovini v Novi Gorici. Na kraju je bilo ugotovljeno, da sta dva neznana tujca pri blagajni zamotila trgovko in iz blagajne ukradla več kot tisoč evrov. Dejanja sta osumljena dva moška, stara približno 50 in 65 let.

