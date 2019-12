V nesreči na Primorki lažje poškodovanih pet oseb Delo Zaradi prometne nesreče, v kateri so bila udeležena štiri osebna in dve tovorni vozili, je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Brezovica in Vrhnika proti Kopru.

Sorodno



















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Alenka Bratušek

Marjan Šarec

Goran Dragić

Borut Pahor