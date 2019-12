Za slovo od leta 2019 še slovenski obračun in zmaga maribora SiOL.net V ligi MEVZA sta zadnji dvoboj leta odigrali slovenski ekipi Merkur Maribor in Calcit Volley, s 3:0 (25, 21, 22) pa so zmagali Štajerci, ki so zmago potrebovali za obstanek v boju za uvrstitev na zaključni turnir.

