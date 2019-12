Zamejci ponosni, da je Mlinarjeva postala ministrica Radio Ognjišče

Tako koroški Slovenci kot zamejci v Italiji so ponosni, da je nova ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vlade v Ljubljani zamejka, koroška Slovenka, Angelika Mlinar. Izrazili so tudi pričakovanje, da se jo bo ocenjevalo po njenem delu, ne pa po tem, kje se je rodila in odraščala....

