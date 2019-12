»Sem najkvalitetnejši poslanec v zgodovini stranke in niso tako neumni, da bi me odslovili« Mladina "Ne bodo me odslovili, ker tako neumni niso, zato ker oni dobro vedo, da sem najkvalitetnejši poslanec v zgodovini DeSUS-a in da si bodo težko privoščili in našli tako kvalitetnega poslanca, kot sem jaz." (Poslanec stranke DeSUS Robert Polnar ne namerava zapustiti poslanske skupine, tudi v prihodnje pa bo glasoval po svoji vesti, je dejal. Polnar je namreč v četrtek v nasprotju s poslansko skupino glasoval proti...

Sorodno

































































Oglasi Omenjeni DeSUS

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Zmago Jelinčič Plemeniti

Marjan Šarec

Boštjan Kline

Jan Oblak