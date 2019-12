Seks, laži, videotrakovi, politika in prestopi ali zakaj je prestopila poslanka Lidija Ivanuša v SDS topnews.si Čeprav je že sinoči v parlamentu bilo govora, da z izvolitvijo Angelike Mlinar še ni vse končano, in da se bodo dogajali prestopi, pa so vsi imeli v mislih poslanca Desus-a Polnarja ne pa Lidije Ivanuša, ki je danes ekspresno prestopila v poslansko skupino SDS. Presenetljiv prestop pa naj ne bi bil političen ali, kot […]

