Se obeta tudi prestop Roberta Polnarja v SDS? Na Trstenjakovi so vrata odprta, če sprejme njihove vr Demokracija Vodja poslanske skupine v Slovenski demokratski stranki Danijel Krivec se je v izjavi za medije odzval na obtožbe Zmaga Jelinčiča Plemenitega, da so v največji opozicijski stranki že dlje časa vabili poslanko SNS Lidijo Ivanušo v svoje vrste. Po besedah Krivca ni bilo nikakršnih pritiskov, niti ni bilo svetovanj. Prav tako v SDS ne izvajajo pritiska na nobenega drugega poslanca, so pa njihova vrat ...

