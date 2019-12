Šentrupertski svetniki so se včeraj sestali na izredni seji, osrednja točka katere je bil predlog proračuna za naslednje leto, ki predvideva 3,4 milijona evrov prihodkov in nekaj manj kot 3,3 milijona evrov odhodkov. Po dolgi razpravi so se strinjali, da gre predlog naprej v javno obravnavo, ki bo trajala do vključno šestega januarja, v tem času pa lahko zainteresirana javnost nanj poda pripomb ...