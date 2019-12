Nov poraz Kopitarja in Kraljev, Buffalo prekinil črn niz SiOL.net Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings so v soboto zvečer gostovali v Buffalu, kjer so jih Sabres premagali s 3:2. Hrušičan ni obogatil svoje statistike, Kralji pa so doživeli še 23. poraz v sezoni in ostajajo pri dnu zahodne konference. Buffalo je poskočil po lestvici vzhoda.

