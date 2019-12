Darja spoznala, kako se počuti Tonček, slovenski derbi v Italiji Mlakarjevi Sportal V soboto so bili na delu številni slovenski legionarji. V Grčiji je Monika Potokar s Panathinaikosom zanesljivo zmagala, medtem ko so Darja Eržen in soigralke pred domačimi gledalci z 2:3 klonile proti Pannaxiakosu. Slovenska korektorica je dosegal odličnih 20 točka, kar je bilo vseeno premalo za zmago njene ekipe. Lahko rečemo, da je izvedela, kako se že celotno sezono počuti nesrečni Tonček Šter...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Francija

Grčija

Italija

Kitajska

Poljska Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Anže Lanišek

Andrej Šiško

Luka Dončić