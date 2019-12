Tonček in Darja letela, a ostala brez zmage, Gasparini lažje diha Sportal V nedeljo so bili odigrani še zadnji dvoboji ekip s slovenskimi predstavniki. Jan Kozamernik je z Milanom ugnal Verono. Slovenskemu blokerju ni šlo v napadu, zato pa se je ekipi odkupil z neprebojnim blokom (5), Klemen Čebulj je bil na velikem derbiju med njegovim Trentinom in Lube Civitanovo bolj kot ne opazovalec. Urban Toman je z United Volleys namučil Berlin, Mitja Gasparini pa je na Japonskem...

