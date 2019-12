Liverpool je evropski in zdaj tudi svetovni klubski prvak Reporter Nogometaši Liverpoola so zmagovalci klubskega SP. Angleži so v finalu v Dohi po podaljšku premagali Flamengo z 1:0 (0:0, 0:0). Edini gol na tekmi je dosegel Roberto Firmino v 99. minuti. * Stadion Khalifa, gledalcev 45.416, sodniki: Al Jassim, Al Marri in

