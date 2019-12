(FOTO) Nogometaši Liverpoola so zmagovalci klubskega svetovnega prvenstva seniorji.info Nogometaši Liverpoola so zmagovalci klubskega SP. Angleži so v finalu v Dohi po podaljšku premagali Flamengo z 1:0 (0:0, 0:0). Edini gol na tekmi je dosegel Roberto Firmino v 99. minuti.

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Marjan Šarec

Alenka Čebašek

Anže Kopitar