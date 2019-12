Kolinda pred volitvami: Našim padlim braniteljem v Vukovarju ni žal, da so umrli 24ur.com Več kot 3,8 milijona hrvaških volivcev danes na predsedniških volitvah odloča, kdo bo naslednjih pet let predsednik Hrvaške. Sodeč po anketah se obeta tesna tekma med aktualno predsednico Kolindo Grabar-Kitarović in nekdanjim premierjem Zoranom Milovanovićem. Grabar-Kitarovićeva je medtem na zadnjem shodu v Vukovarju znova razburila javnost z nekoliko nenavadnimi izjavami.

