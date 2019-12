Neurja po Evropi terjala najmanj deset življenj SiOL.net Neurja z močnim vetrom in nalivi, ki so ta konec tedna prizadela jug Evrope, posebej Španijo, Portugalsko in Italijo, so terjala najmanj deset življenj. Največ, šest smrti, so zabeležili v Španiji, po dva človeka sta umrla na Portugalskem in v Italiji. Za danes so napovedana nova neurja in poplave.

Sorodno















































Oglasi Omenjeni Italija

Portugalska

Španija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Žan Kranjec

Katja Višnar

Vesna Fabjan