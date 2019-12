Meteorna voda poplavljala kleti, podirala so se drevesa in sprožili zemeljski plazovi Svet 24 Obilno deževje je danes povzročalo nevšečnosti skoraj po vsej državi. Meteorna voda je poplavljala in ogrožala objekte, zaradi razmočenega terena se je podrlo več dreves. Sprožilo se je tudi osem zemeljskih plazov.



Več na Svet24.si.si

Sorodno

















































Oglasi