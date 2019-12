Zaradi visoke plime v Izoli in Piranu ponovno opozorilna sirena Dnevnik Prebivalce Izole in Pirana je danes prebudila opozorilna sirena. Regijski center za obveščanje Koper je namreč zaradi visokega plimovanja morja v obeh obalnih krajih sprožil sireno javnega alarmiranja z znakom opozorila za nevarnost, so sporočili s...

Sorodno



























































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Luka Dončić

Anže Kopitar

Marjan Šarec

Žan Kranjec