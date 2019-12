Pojutrišnjem bo sveti večer. Dobrote, božični drevešček in jaslice so nekaj običajnega. A ne za vse, predvsem ne za upokojence, ki jih vlada Marjana Šarca vse bolj odriva na rob družbe. Kot denimo 81-letna gospa, katere zgodbo je na družbenem omrežju Facebook objavilo društvo Humanitarček. Njeno zgodbo objavbljamo nelektorirano in v celoti: »Kmalu bo sveti vecer. Rada sem imela ta praznik, zdaj ga ...