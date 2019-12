Žalostna izpoved slovenske upokojenke: Lani sem za božič našla dva evra. Kupila sem toast in šunkari Nova24TV “V teh dneh grem veliko v tavelike trgovske centre. Sedim tam in gledam smreko. Toplo je, pa lahko imam tatanjšo jakno. Ni tako “znucana”. Samo me vedno potem varnostniki ven naženejo. Mislijo, da sem klošarka. Ampak jaz samo sedim tam, v avli… res je toplo. Včasih grem v toaleto, da se zamenjajo. Lani sem tako […]

