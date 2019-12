Norvežan do nove zmage, Vrhovnik brez točk Sportal Na zadnji tekmi svetovnega pokala v nordijski kombinaciji v tem koledarskem letu je Vid Vrhovnik v avstrijskem Ramsau zasedel 41. mesto in spet ostal brez točk. Po skoku je zasedal 42. mesto, na desetkilometrski preizkušnji Vrhovnik ni mogel nadomestiti zaostanka do dobitnikov točk svetovnega pokala.

