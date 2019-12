V Savdski Arabiji brutalne kazni zaradi umora Hašodžija – pet ljudi so obsodili na smrt Demokracija Sodišče v Savdski Arabiji je obsodilo pet ljudi na smrt zaradi umora do režima kritičnega novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu oktobra lani, poročajo tuje tiskovne agencije. "Ugotovili smo, da Hašodžijev umor ni bil načrtovan," so ob tem navedli na savdskem tožilstvu.

Sorodno















Oglasi Omenjeni Savdska Arabija

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Marjan Šarec

Peter Jambrek

Uroš Rotnik