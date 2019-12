Savdska Arabija peterico vpletenih v Khashoggijev umor obsodila na smrt Nova24TV Savdsko sodišče je peterico vpletenih v lanskoletni umor savdskega novinarja Jamala Khashoggija obsodilo na smrtno kazen. Trije drugi vpleteni so bili obsojeni na daljše zaporne kazni. V Savdski Arabiji je bilo pet ljudi obsojenih na smrtno kazen, domnevno gre za operativce, povezane s smrtjo Jamala Khashoggija, še trije pa so bili obsojeni na 24 let […]

