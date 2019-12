Putin odprl še železniško povezavo med Rusijo in Krimom Dnevnik Ruski predsednik Vladimir Putin je danes odprl železniški most, ki Rusijo povezuje s Krimskim polotokom, ki si ga je Rusija leta 2014 priključila od Ukrajine. "To je velik dogodek," je dejal ob tem. Cestni most je odprli že maja lani.

