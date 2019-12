Putin odprl še železniško povezavo med Rusijo in Krimom Primorske novice Ruski predsednik Vladimir Putin je danes odprl železniški most, ki Rusijo povezuje s Krimskim polotokom, ki si ga je Rusija leta 2014 priključila od Ukrajine. "To je velik dogodek," je dejal ob tem. Cestni most je odprl že maja lani. EU je odprtje mostu kritizirala kot novo kršitev suverenosti Ukrajine.

