Mala dvorana državnega zbora po 60 letih prenovljena Primorske novice Prenovljeno malo dvorano državnega zbora, kjer domuje državni svet, so danes slovesno predali v uporabo. Prenova, na katero je dvorana čakala 60 let, je stala nekaj več kot pol drugi milijon evrov. Dvorana v spomeniško zaščiteni parlamentarni stavbi ima 90 sedežev, opremljena je podobno kot velika dvorana in je lahko alternativa za zasedanje DZ.

Sorodno Oglasi Omenjeni Dejan Židan

Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Marjan Šarec

Peter Jambrek

Uroš Rotnik