Plebiscitarna odločitev je presegla sanje narodnega prebujenja ter v enotnosti prvič v zgodovini povezala Slovenke in Slovence kot narod, ki si zasluži svojo lastno državo, je v poslanici pred dnevom samostojnosti in enotnosti zapisal predsednik DS Alojz Kovšca. Med izzivi za prihodnost je izpostavil popravo krivic in neenakosti.