(VIDEO) Kaj so v svojih pridigah ob polnočnicah povedali nadškofa Alojzij Cvikl in Stanislav Zore te topnews.si Božič je za Veliko nočjo drugi največji krščanski praznik. V številnih domovih na predvečer praznika postavijo jaslice in okrasijo božično drevesce. Božič, krščanski praznik Jezusovega rojstva in dela prost dan. Po vsej Sloveniji bodo potekala božična bogoslužja. Verniki pa so današnji božični dan začeli s polnočnico. Polnočno mašo v ljubljanski stolnici je vodil ljubljanski nadškof […]

