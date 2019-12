Slovenski škofje voščijo za božič 24ur.com Slovenski katoliški škofje so v božični poslanici voščili, "naj novorojeni bojevnik prevetri in prezrači našega duha ter razvedri in na široko odpre naša srca". Evangeličanski škof Novak pa je zapisal, da je božič veselo sporočilo nebeškega očeta, namenjeno vsemu človeštvu, ki se glasi: Ljubim vas vse, zato dobrodošli v moji družini.

