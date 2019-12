Anže Kopitar in Kralji pričakujejo vodilne Sportal Tudi v ligi NHl bo zelo burno. Na sporedu bo kar 13 srečanj. Za nove točke se bodo potegovali tudi Anže Kopitar in LA Kings, ki bodo po dveh zaporednih porazih iskali zmago nad St. Louise Blues, vodilno ekipo zahoda. Vroče bo tudi na vzhodu. Trenutno najboljša ekipa lige, Washington bo skušala še dodatno poglobiti krizo hokejistov Bostona, ki so na zadnjih treh tekmah trikrat izgubili.

