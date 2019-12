Pijani Slovenec v Mariboru skozi rdečo luč: v nesreči umrl Srb, še trije ljudje so hudo poškodovani Reporter V Mariboru se je v ponedeljek okoli 23. ure zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 30-letni srbski državljan, še trije ljudje pa so bili huje poškodovani in so jih odpeljali v mariborski klinični center. Nesrečo je povzročil 44-letni slovenski dr

Sorodno



































Oglasi Omenjeni Klinični center

Maribor

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Simon Špilak

Kristjan Koren

Luka Žvižej