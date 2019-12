S PU Ljubljana so danes sporočili, da se je v torek okoli 9.30 v centru Ivančne Gorice zgodila prometna nesreča, ker voznica osebnega vozila ni upoštevala prednosti in je na prehodu za pešce trčila v peško, ki je pravilno prečkala vozišče. Peška je bila v nesreči lažje poškodovana, voznici pa so policisti izdali plačilni nalog. preberite več » ...