V Postojnski jami bodo med 25. in 30. decembrom tudi letos zaživele Žive jaslice, ki so letos že 30. po vrsti. Edinstvena zgodba o čudežu rojstva, najboljši slovenski vokalisti, bogati kostumi in skrivnosten motiv snežnih krogel v podzemlju so presežek, kateremu turisti s celega sveta prilagajajo svoje božično-novoletne praznike.