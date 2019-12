Žive jaslice v Postojnski jami osupnile navdušene obiskovalce #video SiOL.net V Postojnski jami so že trideseto leto zapored pripravili najstarejše žive jaslice v Sloveniji. Od danes naprej si boste lahko žive jaslice v Postojnski jami ob ubranih glasovih Nuše Derende, Luke Seška in ostalih sodelujočih ogledali vse do 30. decembra. Prvo predstavo v tem letu si je danes ogledalo več kot 200 ljudi.

