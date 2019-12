Ekipo za novoletno turnejo dopolnila Zajc in Bartol RTV Slovenija Glavni trener slovenskih skakalcev Gorazd Bertoncelj je določil ekipo za prihajajočo novoletno turnejo. Petru Prevcu, Anžetu Lanišku, Domnu Prevc in Roku Justinu je dodal še Timija Zajca in Tilna Bartola.

