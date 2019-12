Peter Prevc tihi slovenski favorit iz ozadja Dnevnik Skakalci se bodo danes zbrali v Oberstdorfu, kjer se bo jutri s kvalifikacijami začela 68. novoletna turneja. V slovenski reprezentanci so Peter in Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Rok Justin in Tilen Bartol.

Sorodno























Oglasi