Retuširanje zgodovine ali brisanje vloge medijev in njihovega vpliva na javno mnenje in na plebiscit topnews.si Ob obletnicah vedno znova preseneča, kako malo oziroma nič pozornosti je namenjeno vlogi medijev, predvsem elektronskih (Radio in TV) na dogajanje pred in med osamosvojitvijo ter na odločitve ljudi pred 29 leti, ki na plebiscitu, ki je potekal 23. decembra 1990 in na katerem je od 93,2 odstotkov udeleženih volivcev na vprašanje »Ali naj Slovenija […]

