V Kopru psi napadli žensko: štirje so jo grizli po vsem telesu Slovenske novice Na božični dan ob 10.32 so koprske policiste obvestili, da so psi v okolici Kopra napadli žensko. Na kraj so

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Roglič

Marko Jazbec

Boštjan Kline

Borut Pahor