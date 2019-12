Štirje psi so na božično dopoldne v Boninih na Koprskem na njenem dvorišču napadli in poškodovali 50-letno domačinko. Kot so sporočili s policijske uprave, bodo zoper 29-letnega skrbnika psov uvedli hitri postopek z odločbo o prekršku, o napadu pa so obvestili tudi veterinarsko inšpekcijo. Po ugotovitvah policije je v sredo, na božični dan, po 10. uri Vida Klenovšek na dvorišču svoje hiše v Boninih ...