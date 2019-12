Liverpool beži zasledovalcem, Manchester City poražen pri volkovih Sportal Medtem ko v preostalih velikih nogometnih ligah v Evropi počivajo, so dan po božiču že tradicionalno igrali v Angliji. Vrhunec ''boxing dayja" je bil obračun vodilnih med Leicester Cityjem in Liverpoolom, ki je na derbiju kroga slavil s 4:0 in ostaja v tej sezoni deluje praktično nepremagljiv. Edino manjšo majhno prasko (1:1) v tej sezoni so jim v ligi prizadejali največji rivali, nogometaši Unite...

Sorodno





Oglasi