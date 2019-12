V živo: hitremu Parisu gre vse kot po maslu, nesrečnega Avstrijca odpeljali s helikopterjem SiOL.net Najboljši smukači se danes v sončnem Borminu merijo na znameniti progi Stelvio. Dominic Paris, zmagovalec petkovega smuka, je izzval tekmece z novo izvrstno predstavo. Nasmiha se mu še ena zmaga. Avstrijca Hannesa Reichelta so po padcu, zaradi katerega je bila tekma prekinjena kar za nekaj časa, odpeljali s helikopterjem v bolnišnico. Na današnjem smuku brani slovenske barve le trojica. To so Mart...

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Luka Dončić

Marjan Šarec

Tina Robnik

Ana Bucik