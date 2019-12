Pinturaultu kombinacija v Bormiu, Kosiju in Hadalinu točke Primorske novice Alexis Pinturault je zmagovalec alpske kombinacije v Bormiu, ki šteje za točke svetovnega pokala alpskih smučarjev. Francoz je v slalomu za 51 stotink sekunde ugnal vodilnega po superveleslalomu Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja. Od petih Slovencev na startu sta točke s 16. in 20. mestom osvojila Klemen Kosi in Štefan Hadalin.

