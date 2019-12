Zmaga v Francijo, Čater in Hrobat najprej navdušila, nato razočarala SiOL.net Najboljši smučarji so se v Bormiu v Italiji po dveh smukih v nedeljo pomerili še na kombinacijski tekmi. V superveleslalomskem delu sta se med Slovenci najbolj izkazala Martin Čater in Miha Hrobat, nato pa slaloma nista končala. najboljši Slovenec je bil Klemen Kosi na 16. mestu, Štefan Hadalin pa je bil 20. Zmagal je Francoz Alexis Pinturault.

