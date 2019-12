Za Reichelta po padcu v Bormiu konec sezone, morda celo kariere Večer Avstrijski alpski smučar Hannes Reichelt je na sobotnem smuku za svetovni pokal v Bormiu hudo padel in so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Tam so ugotovili, da si je huje poškodoval kole...

