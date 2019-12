Koala je sredi peklenske vročine v Avstraliji ustavila skupino kolesarjev, ker je bila žejna. Kolesarji so žival zagledali sredi ceste blizu mesta Adelaide in ko so se ji približali, je prišla do njih in jih očitno prosila za vodo. Ena izmed kolesark Anna Heusler je povedala, da so ustavili, da bi koali pomagali. »Ustavila sem kolo in stopila je do mene, precej hitro za koalo, in dala sem ji piti ...