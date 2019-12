Neverjeten prizor: žejna koala v peklenski vročini kolesarje prosila za vodo (VIDEO) Reporter Koala je sredi peklenske vročine v Avstraliji ustavila skupino kolesarjev, ker je bila žejna. Kolesarji so žival zagledali sredi ceste blizu mesta Adelaide in ko so se ji približali, je prišla do njih in jih očitno prosila za vodo. Ena izmed kolesark Anna

Sorodno











Oglasi Omenjeni Avstralija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Jaka Hvala

Vili Resnik

Anže Kopitar