Tudi v enem od naselij v občini Cerkno preplah zaradi lažne eksplozivne naprave Primorske novice Včeraj zvečer so novogoriški policisti prejeli obvestilo o izdelovanju pirotehničnih sredstev s priklopom na mobilni aparat, ki je videti kot eksplozivna naprava, v enem od naselij na območju občine Cerkno. Po posredovanju novogoriških kriminalistov, specialne enote policije, bombnega tehnika in pogajalca se je izkazalo, da je naprava lažna, so sporočili s policije.

