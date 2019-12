Lažna bomba v hiši Primorske novice Karkoli je v petek zvečer že storil 44-letni domačin iz vasi Podlanišče pri Cerknem, ga bo drago stalo. Zaradi njegovega ravnanja je občanka na policijo prijavila, da izdeluje eksplozivno napravo s telefonskim sprožilcem, policisti, kriminalisti, bombni tehniki in pogajalec so kmalu obkolili hišo, osumljenec pa je prišel iz nje in policistom izročil lažno bombo.

