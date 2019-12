V živo: West Ham gosti Leicester, Tottenham se muči v Norwichu SiOL.net Najboljši angleški klubi nadaljujejo tekme v sebi svojstvenem božičnem ritmu. Vrhunci 20. kroga bodo v nedeljo, ko se bosta v londonskem derbiju udarila Arsenal in Chelsea, vodilni Liverpool pa bo gostil neugodni Wolverhampton, ki je v petek vzel mero branilcu naslova Manchester Cityju. Danes so na delu Manchester United, Leicester City in Tottenham, Everton pa je z novim trenerjem Carlom Ancelottijem prišel še do druge zmage.

