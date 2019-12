Najmočnejša kitajska raketa, planeti iz sladkorne pene, marsovski krt se vrača v luknjo RTV Slovenija Sveže iz vesolja: Američanom je spodletel prvi polet vesoljske ladje Starliner, Kitajcem je uspelo k življenju spraviti njihovo najmočnejšo raketo Dolgi pohod 5, Rusi pa so poslednjič izstrelili malega Rokota. Vse to in še več v 31. Vesoljskem tedniku.

Sorodno







Oglasi